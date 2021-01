Il 2021 comincia con una nuova capolista: il Modena

Padova, Sud Tirol e adesso Modena. Il campionato di serie C Girone B continua ad essere equilibrato e senza un vero padrone quando manca un sola giornata al termine del girone di andata. Al netto delle partite da recuperare ci sono 6 squadre in 6 punti. Modena, Sud Tirol, Padova, Perugia, Cesena e Sambenedettese. Per la squadra di Michele Mignani quinta vittoria consecutiva e primato in classifica. Altro dato interessante il Modena non prende goal da 561 minuti, l'ultima rete incassata dal portiere dei canarini risale al 22 novembre la segnò Karic del Sud Tirol.





Partita molto equilibrata con poche occasioni da rete. La gara svolta nella ripresa quando l'ex San Marino Matteo Gasperi viene ammonito la prima volta giusto in questo caso il giallo e una seconda al minuto 70 che gli costa l'espulsione meno evidente. Entra Sodinha e poco dopo segnerà uno di quei goal che valgono oro. Il brasiliano scarica un sinistro terrificante da 28 metri. Punizione micidiale quella di Sodinha che ricorda suoi connazionali come l'ex Genoa Branco o Eder. Legnago troppo nervoso arriva il secondo rosso diretto per Chakir reo di aver scalciato l'avversario. Passa il Modena che si issa in testa alla classifica. A Legnago, Modena batte Legnago 1-0.