Il ballo delle punte

Dopo aver ricevuto e metabolizzato il colpo sull'ormai certo slittamento del campionato di serie C, manca solo l'ufficialità, le società della terze serie italiana continuano a rinforzarsi in vista dell'inizio della stagione. Il Cesena è considerato re del mercato. La società bianconera sta facendo di tutto per consegnare nelle mani di Toscano una fuori serie per puntare direttamente alla promozione in serie B. Dopo Simone Corrazza arrivato dall'Alessandria, i bianconeri sono vicinissimi ad Alexis Ferrante. Il mancino 27enne della Ternana resta la prima scelta. Sul taccuino del DS Stefanelli anche il nome di Andrea Magrassi Virtus Entella e Andrea Arrighini Reggiana. Anche Arrighini prima di approdare alla Regia era un punto fermo dell'Alessandria. La società piemontese inserita nel Girone B si sta liberando dei pezzi pregiati tre di questi: Prestia, Chiarello e Corrazza sono già a Cesena, questo significa che quello dell'Alessandria, potrebbe essere un anno di ricostruzione. Colpo importante per l'attacco della Virtus Entella.

Il club biancoceleste annuncia "di aver trovato l’accordo con la Reggiana per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Luca Zamparo nato a Latisana il 19 novembre 1994. Biennale del Gubbio per il centrocampista 25enne proveniente dalla Virtus Francavilla Marco Toscano. L'attaccante Manuel Sarao scende di categoria e firma con il Catania in Serie D. Doudou Mangni al Lecco. Un profilo interessante alla Vis Pesaro. Si tratta di Rachad H'Maidat. Il classe 2002 ha firmato un contratto annuale, fino al 30 giugno 2023, con opzione per un secondo anno. H'Maidat, nato in Olanda con passaporto marocchino, ha iniziato la sua carriera italiana nelle giovanili del Milan. Nel 2017 è passato alla Juventus affrontando, nei due anni in bianconero, anche sei mesi in prestito al Torino Under 17. Nel 2019 si è trasferito in Spagna nelle giovanili del Club Deportivo Leganés, club di Segunda División, arrivando fino in Under 17.