Il Barcellona presenta Antoine Griezmann

Presentato a Barcellona Antoine Griezmann: il bomber francese ha superato le visite mediche e firmato un contratto per 5 anni a 17 milioni a stagione. Pare però che Messi e Suarez non abbiano gradito l'arrivo di Griezmann, dopo il rifiuto al trasferimento nella scorsa stagione, ma Le Petit Diable è pronto a far cambiare loro idea con i suoi gol e i suoi assist. Continua intanto lo scontro tra il Barcellona e l'Atletico Madrid, che accusa i blaugrana di non aver pagato per intero la clausola rescissoria, e dover versare ancora 80 milioni.