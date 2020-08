LIGA Il Barcellona riparte da Koeman

Il Barcellona riparte da Koeman.

È Ronald "Rambo" Koeman il nuovo allenatore del Barcellona. Manca solo l'ufficialità. Il presidente Bartomeu si affida dunque ad una gloria del club per tornare in alto, dopo aver esonerato Quique Setien a seguito del disastroso 8-2 in Champions con il Bayern. L'esonero di Setien è stato ufficializzato in una nota con la quale si annuncia anche che il nuovo tecnico "verrà annunciato nei prossimi giorni nell'ambito di una ristrutturazione ad ampio raggio della prima squadra". Koeman deve prima risolvere il contratto con la federazione olandese ricoprendo attualmente il ruolo di Commissario Tecnico.



