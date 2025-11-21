Il Barcellona ritrova il Camp Nou, quasi tre anni dopo Lo stadio più grande d'Europa diventa ancora più capiente e riapre, anche se a lavori in corso. Ci sarà una statua di Messi, che ci è tornato di notte, in segreto

Le gru svettano ancora sul Camp Nou in rinnovamento, ma il Barcellona, dopo quasi tre anni di assenza, nel prossimo turno della Liga ritroverà il proprio fortino. A inizio settimana, i blaugrana sono tornati ad allenarsi nello stadio che ha visto nascere il tiki-taka e splendere le stelle di fenomeni assoluti del calcio mondiale, per preparare la sfida all'Athletic Bilbao.

Dall'ultima volta erano passati 909 giorni e nella due stagioni passate erano traslocati allo Stadio Olimpico Lluís Companys, che conta quasi 40.000 posti in meno, mentre l'avvio dell'annata corrente è stato tra il tragico e il comico: in attesa dei permessi per riaprire il Camp Nou, il Barcellona ha giocato le prime tre partite in trasferta e poi si è dovuto appoggiare, per due gare, all'Estadio Johan Cruyff, che di posti ne conta 6000, perché a Montjuïc c'erano dei concerti.

Un andamento che ricalca le pazze vicende societarie vissute dai catalani negli ultimi anni, a partire dal rocambolesco addio di Leo Messi nel 2021. Anche per la Pulga, però, il richiamo del Camp Nou è ancora irresistibile e così il 10 novembre, col favore del buio portato dalla notte di Barcellona, è tornato in incognito in quello stadio in cui la sua leggenda è nata, postando poi foto e video sui social, con un messaggio che ne faceva intendere la voglia di tornare in blaugrana, per dare il giusto saluto ai tifosi.

“Irrealistico”, ha replicato il presidente Joan Laporta, che però ha intenzione di erigere una statua fuori dallo stadio che celebri l'argentino. Dentro, gli attuali giocatori del club hanno ritrovato il calore di circa 23.000 tifosi e un ampio rinnovamento, che però ancora deve terminare, principalmente nell'anello esterno: alla fine, la capienza dovrebbe aumentare fino a 105.000 posti, con tetto retrattile e pannelli solari. Un impianto nuovo, per scrivere nuove pagine di una leggenda a tinte blu e rosse.

