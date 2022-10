CHAMPIONS LEAGUE Il Barcellona vieta i vestiti neroazzurri Il club catalano ha postato un vademecum dove, tra le altre cose, spicca il divieto di indossare i colori neroazzurri in tutti i settori dello stadio, fatta eccezione per quello riservato.

Questa sera per il gruppo C, l'Inter è attesa al Camp Nou dal Barcellona. I blugrana hanno il dente avvelenato dopo le tante polemiche sull'arbitraggio nella gara di andata e hanno necessità di vincere per agganciare i neroazzurri al secondo posto in classifica. L'Inter troverà un ambiente molto carico, il club catalano infatti ha postato un vademecum dove, tra le altre cose, spicca il divieto di indossare i colori neroazzurri in tutti i settori dello stadio, fatta eccezione per quello riservato. La squadra di Inzaghi non avrà a disposizione gli infortunati di lungo corso come Lukaku e Brozovic, confermato Onana tra i pali. Anche il Barcellona ha diverse assenze soprattutto nel reparto difensivo. Si gioca questa sera ore 21 arbitra il polacco Machiniack.

