CHAMPIONS DONNE Il Bayern cala il tris in casa dell'Ajax

Il Bayern cala il tris in casa dell'Ajax.

Il Bayern cala il tris in casa dell'Ajax e prenota la qualificazione al turno successivo della Champions. Succede tutto nella ripresa anche se fin dall'inizio sono le tedesche a farsi vedere maggiormente. Difesa olandese mai perfettamente a suo agio, il palleggio delle giocatrici ospiti è superiore: fuori il tiro di Lohmann, si rifarà nella ripresa. Che comincia col vantaggio Bayern, nato da un suicidio della retroguardia di Schenkel tradotto poi con un'autorete goffa di De Sanders. Il gol subito produce una reazione poco equilibrata da parte dell'Ajax che si espone alle verticalizzazioni ospiti. 10 minuti dopo è ancora il Bayern ad andare in rete con una bellissima azione personale di Lohman conclusa di misura all'angolo basso. Quando la squadra di Scheuer si mette in protezione non riesce a blindare la porta. Ne approfittano le olandesi con una conclusione masticata di Van de Velde che diventa imparabile per Benkarth. Ma a pochi minuti dal termine arriva il tris di Laudeher a blindare il ritorno. L'Ajax infatti dovrebbe, per ribaltare il risultato, vincere per 3-0 sul quasi inespugnabile campo del Bayern.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: