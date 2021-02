MONDIALE PER CLUB Il Bayern Monaco sul tetto del Mondo Con un goal di Pavard al quarto d'ora della ripresa, il Bayern Monaco batte i messicani del Tigres e si laurea Campione del Mondo per club. Con questo successo i tedeschi eguagliano il Barcellona 2009, 6 titoli in una sola stagione

Il Bayern Monaco sul tetto del Mondo.

Bundesliga, Coppa e Supercoppa Nazionale, Champions League, Supercoppa Europea e adesso il Mondiale per Club. Bayern Monaco piglia tutto, cannibale a tal punto da non lasciare nulla agli avversari. Solo il Barcellona stagione 2009 era riuscito nel set calcistico. L'albo d'oro parla chiaro sono passati ben 8 anni dall'ultima vittoria di una sudamericana. Nel 2013 l'ultimo successo fu dei brasiliani del Corinthians. Un dato che certifica il dominio totale delle squadre Europee, in un torneo in attesa di restyling. Kimmich con il destro bello, fiondato e preciso. Ma tutto è vanificato dalla posizione attiva di Lewandowski e il Var annulla. Lo stesso Var diventa protagonista nel momento decisivo dell'incontro quando sul lancio in verticale esce non benissimo il portiere messicano Guzman la sfera arriva a Pavard che non ha alcuna difficoltà a spingerla dentro. L'assistente alza la bandierina segnalando il fuorigioco di Lewandowski. Dopo consulto Var posizione di partenza del centravanti polacco risulta regolare e il gol viene assegnato. Il risultato non cambierà più, Bayern sotto la cascata di coriandoli, squadra da record con il 6 su 6 riuscito solo al Barcellona di Guardiola.

