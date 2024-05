SERIE C Il Benevento batte 2-1 la Triestina e avanza nei playoff Si decide tutto in 16', col vantaggio giuliano di Malomo e il ribaltone di Ciciretti e Perligieri.

Immediata illusione Triestina e ribaltone da qualificazione del Benevento, al Vigorito si fa in un quarto d'ora il 2-1 che manda le Streghe al 2° turno nazionale: qui incroceranno la Torres, stavolta da non testa di serie e dunque con l'obbligo di vittoria nei 180'.

Obbligo che avevano anche i giuliani, a maggior ragione dopo il pari interno dell'andata. E l'avvio promette bene: dopo 2' Minesso riceve la punizione di Correia e serve di prima per l'inserimento di Malomo, incornata decisa e rossi avanti. Ma già al 9°, sul recupero di Nardi su Vallocchia, il Benevento la riaggiusta: Agazzi la tocca al limite e Ciciretti piazza la pennellata, un mancino a giro che ricorda perché, nel suo curriculum, ci sono 18 presenze in A e 7 stagioni in B. E di lì a poco, su un altro mischione fuori dall'area Triestina, Nardi va a rimbalzo e la regala a Perligieri, che sempre dal limite s'aggiusta un mancino secco in angolo basso.

16° e i gol son già tutti qui, ma il prosieguo non sarà meno bello. In 1' Correia manda in porta prima D'Urso e poi Minesso, ambedue respinti da Paleari. Subito dopo, sull'altro fronte, è Improta a farsi pericoloso in incrociata, Matosevic è altrettanto sul pezzo. Ripresa e Fofana imbecca Redan per un'incrociata da circa la stessa posizione, col palo a negare il pari.

Di nuovo Benevento da fuori con Simonetti, Matosevic non è perfetto ma completa l'opera su Lanini. In grande stile invece l'intervento di Paleari su Petrasso, che s'avventa sul tiro rimpallato a Redan e prova, invano, a saltare il portiere. L'ultima speranza triestina di riaprire la contesa s'infrange sul palo insieme al colpo di testa di Vertainen, svettato sul traversone di Fofana. Il Benevento avanza e poco importa, dunque, se nel recupero Karic cannona sugli spalti da appena dentro l'area, in piena libertà.

