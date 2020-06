Il Benevento in serie A

Dopo due stagioni nella serie cadetta, il Benevento torna in serie A. La squadra di Pippo Inzaghi ha battuto per 1 a 0 la Juve Stabia ed ha conquistato la serie A con sette giornate d'anticipo ed eguagliando il record dell'Ascoli di Mimmo Renna che resisteva dal lntano 1978. Questi ragazzi sono stati fantastici - ha detto Inzaghi al termine della partita - avremmo meritato una cornice diversa ma oggi purtroppo non è possibile. Sono soddisfazioni incredibili, dietro c'è un grande lavoro di tutta la società. Avevo un debito con loro - ha concluso Inzaghi - mai avrei pensato di poter scrivere la storia del Benevento"