FESTEGGIAMENTI Il Benevento in serie A La squadra di Pippo Inzaghi ha conquistato la promozione con sette giornate d'anticipo

Il Benevento in serie A.

Dopo due stagioni nella serie cadetta, il Benevento torna in serie A. La squadra di Pippo Inzaghi ha battuto per 1 a 0 la Juve Stabia ed ha conquistato la serie A con sette giornate d'anticipo ed eguagliando il record dell'Ascoli di Mimmo Renna che resisteva dal lntano 1978. Questi ragazzi sono stati fantastici - ha detto Inzaghi al termine della partita - avremmo meritato una cornice diversa ma oggi purtroppo non è possibile. Sono soddisfazioni incredibili, dietro c'è un grande lavoro di tutta la società. Avevo un debito con loro - ha concluso Inzaghi - mai avrei pensato di poter scrivere la storia del Benevento"



