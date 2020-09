AMICHEVOLE Il Benevento va sotto ma poi batte la Reggina Il Benevento neo promosso in serie A ribalta la Reggina neo promossa in Serie B nella prima amichevole stagionale

Per il debutto in serie A la squadra di Filippo Inzaghi dovrà attendere ancora 15 giorni. Rinviata infatti la gara inaugurale con l'Inter che si giocherà mercoledì 30 settembre alle 18:00 allo Stadio Comunale Ciro Vigorito. In attesa della sfida con i neroazzurri, i giallorossi mettono benzina nelle gambe con i test amichevoli anche di una certa entità come quello contro la Reggina. Buona la prima per il Benevento, che supera 2-1 la Reggina in rimonta. Nel primo tempo meglio gli amaranto che più volte sono andati vicini al vantaggio, senza riuscire nell'intento. Per sbloccare la gara serve attendere la ripresa quando il neo entrato Tello sbaglia il retropassaggio e serve Loiacono, capace di superare Montipò. Il pari giallorosso arriva subito: cross di Foulon e Moncini di prima realizza l'1-1. Il gol vittoria è opera di Improta, bravo a sfruttare il bel suggerimento di Del Pinto. Sono buone le indicazioni per Inzaghi in vista dell'esordio in campionato tra due settimane.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: