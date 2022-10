EUROPA LEAGUE Il Betis passa all'Olimpico, Mourinho realista: "Obiettivo secondo posto"

In Europa League la Lazio pareggia 0-0 in casa dello Sturm Gratz, la Roma perde all'Olimpico sconfitta per 1-2 dal Betis Siviglia. Sentiamo cosa hanno detto nel dopo partita i due allenatori: Manuel Pellegrini e Josè Mourinho.

Nel video le loro dichiarazioni

