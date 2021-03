SERIE C Il big match è del Perugia Sud Tirol battuto 1-0 con un gol di Monaco

All'ultimo giro utile, il Perugia torna in corsa, riscatta la sconfitta di Gubbio e prova ancora a pensare al Padova. Ci pensa anche il Sud Tirol, ancora davanti agli umbri, ma con una partita in più. Minelli controlla il tentativo di Voltan. Al primo affaccio il Perugia trova la felicità, Murano gira nel traffico, Poluzzi si allunga, ma sulla respinta arriva Monaco a giustiziarlo. Di là la reazione tirolese è poca cosa, ci prova ad esempio Karic che va fuori di niente. Sarà l'occasione più bella. Protesta invece il Perugia con Elia che prova la furbata su Curto. Contattino ino ino e niente rigore. Prima dell'intervallo, la mette Burrai, Angella sale col tempo giusto e per poco non riesce nell'intento.

Ripresa, Bolzano è solo nella fiammata iniziale di Casiraghi girata alta da Voltan. Ora il Perugia va in controllo con qualità e insegue una chiusura anticipata, che però non trova. Kouan prova sul primo palo, presidiato però da Poluzzi. Altra occasione Grifo in ripartenza, Falzerano-Kouan-Murano con la porta spalancata contentuto dall'ottima scelta di tempo di Poluzzi. E mentre il Sud Tirol non ha il cambio di passo necessario per provarci fino alla fine e allora è di Bianchimano l'ultimo scarabocchio di un match che rilancia il Perugia fino a nuovo ordine.

