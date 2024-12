Il big match tra Pescara e Ternana finisce senza gol

Rispetto o timore per l'avversario, un campaccio, la classifica: mescolati gli ingredienti, la montagna partorisce il topolino: tra Pescara e Ternana è big match solo sulla carta. Dagasso dal limite con Vitali che blocca, poi al minuto 37 è sempre Vitali che addomestica la palla di Cangiano. Prima dell'intervallo si vede anche Curcio, la sberla viene derubricata da Plizzari. Fiammata Ternana in avvio di ripresa, malissimo la linea del Pescara, Curcio si presenta a tu per tu con Plizzari, decisivo il portiere nel salvare tutto. Sembra il prologo di un secondo tempo diverso che invece tanto diverso non sarà, però gli ospiti sono più attivi: qui per la doppia occasione prima il portiere e poi un difensore. Sono gli umbri ad a cercare maggiormente il jackpot, Donati sullo slancio controlla e sceglie la potenza, alto. E' comunque sempre Plizzari a salvare Baldini, gran riflesso del portierone biancazzurro sul rigore in movimento di Cianci. La botta a salve di Cangiano chiude un pomeriggio da 0-0, vinto a distanza dall'Entella.