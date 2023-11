SERIE A Il Bologna batte 2-0 il Torino e sente profumo d'Europa

Il Bologna batte 2-0 il Torino e sente profumo d'Europa.

La tredicesima giornata della Serie A 2023/24 si chiude con la vittoria del Bologna sul Torino per 2-0, che proietta gli uomini di Motta a 21 punti, al quinto posto con la Roma. Nel primo tempo Vlasic si vede annullare una bella rete dal Var per fuorigioco di Sanabria, poi nella ripresa la sblocca Fabbian, che sfrutta un'uscita sbagliata di Gemello al 57' e mette in rete, mentre Zirkzee la chiude nel recupero su lancio di Lykogiannis.

