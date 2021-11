SERIE A Il Bologna riceve il Cagliari, Mihajlovic: "Spero in più aggressività, giocando come a Napoli non si batte nessuno"

Stasera, il Bologna riceve il Cagliari ultimo in classifica nel posticipo di Serie A. Senza Schouten, con Soriano e Soumaoro rientrati dalla squalifica e col dubbio Arnautovic, Mihajlovic chiede ai suoi maggiore aggressività rispetto al brutto ko col Napoli, con l'obiettivo di ritrovare la colonna sinistra della classifica.

Nel video le dichiarazioni di Mihajlovic

