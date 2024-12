Il Botafogo festeggia la Copa Libertadores per le vie di Rio

A Rio de Janeiro, migliaia di persone sono scese per le strade per festeggiare il Botafogo, che ha conquistato la Copa Libertadores per la prima volta nella sua storia. Un successo a sorpresa, perché nella finale tutta verdeoro con l'Atletico Mineiro i bianconeri sono rimasti in 10 già al 2° minuto, riuscendo comunque a imporsi per 3-1. Rio celebra la conquista della Libertadores per il terzo anno in fila, con altrettante squadre diverse; più in generale, è la sesta edizione consecutiva vinta da una squadra brasiliana.