Il Bra batte il Gubbio (1-0) e crede alla salvezza diretta

Il Bra ha la faccia da salvezza. La mostra ancora una volta con la maturità con la quale prima colpisce e poi gestisce, contro un Gubbio che invece quando pare aver rimesso in moto torna a battere in testa. A Sestri è degli ospiti la prima mossa, la girata di Rosaia è controllata da Renzetti. Nelle ripartenze il Bra si fa preferire per la semplicità con la quale punta la porta. Baldini scalda Krapikas. Passano i piemontesi, Baldini sfonda centralmente, Krapikas esce a valanga, ma sul rimbalzo c'è Sinani che spacca la porta. Ripresa e il Gubbio ha necessità di fare più e meglio, ma eccezion fatta per la girata di Ghirardello, la squadra di Di Carlo soffre l'organizzazione e intensità dei padroni di casa. Lionetti in estirada va vicino a chiuderla, ma si incarta sul palo e a Sinani non riesce il tap in. Ripartenze sempre pericolose, Sinani-Maressa combinazione che va vicinissimo a pagare dividendi. E mentre il Gubbio perde progressivamente campo e fiducia, Krapikas prova a tenerlo in piedi sulla schiacciata di Sinani. Niente raddoppio, ma al Bra ma strabene anche così.








