SERIE C Il Bra batte il Gubbio (1-0) e crede alla salvezza diretta Gol vittoria di Sinani che spacca la porta al 34esimo del primo tempo

Il Bra ha la faccia da salvezza. La mostra ancora una volta con la maturità con la quale prima colpisce e poi gestisce, contro un Gubbio che invece quando pare aver rimesso in moto torna a battere in testa. A Sestri è degli ospiti la prima mossa, la girata di Rosaia è controllata da Renzetti. Nelle ripartenze il Bra si fa preferire per la semplicità con la quale punta la porta. Baldini scalda Krapikas. Passano i piemontesi, Baldini sfonda centralmente, Krapikas esce a valanga, ma sul rimbalzo c'è Sinani che spacca la porta. Ripresa e il Gubbio ha necessità di fare più e meglio, ma eccezion fatta per la girata di Ghirardello, la squadra di Di Carlo soffre l'organizzazione e intensità dei padroni di casa. Lionetti in estirada va vicino a chiuderla, ma si incarta sul palo e a Sinani non riesce il tap in. Ripartenze sempre pericolose, Sinani-Maressa combinazione che va vicinissimo a pagare dividendi. E mentre il Gubbio perde progressivamente campo e fiducia, Krapikas prova a tenerlo in piedi sulla schiacciata di Sinani. Niente raddoppio, ma al Bra ma strabene anche così.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: