Il Bra punge, l'Ascoli lo travolge (1-3)

di Roberto Chiesa
15 feb 2026

Il Bra resiste un tempo, poi lascia campo e palla allo strapotere dell'Ascoli, che apre timbrando la traversa con Rizzo Pinna. Risponde immediatamente la squadra di Nisticò che fin che può la gioca in contropiede. Una scelta che paga dividendi quando filtra la palla per il tocco a porta spalancata di Sinani. Colpiti, gli ospiti aprono il reparto qualità e la differenza tra le due rose è tra l'evidente e l'imbarazzante. Punizione telecomanda di Galuppini con decollo di Franzini. Applausi a tutti e due. Frazione che si chiude con la fucilata di D'Uffizi. Ripresa, adesso il Bra è basso e riparte con meno frequenza. Intanto D'Uffizi lavora bene, Franzini di stende, ma non ci arriva e Chakir fa un tap in piuttosto comodo. Passano appena 3 minuti e la fiumana non si arresta. La mette Guibre, la difesa del Bra collabora in modo fattivo nel non pulire e dopo mille rimbalzi Galuppini gira il pomeriggio. Piemontesi schienati, Guibre col dai e vai senza lieto fine. Per quello c'è Gori, tris nella domenica bestiale di una difesa di casa mai così passiva e disattenta. Il Ravenna resta a tiro. 




