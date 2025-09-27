Il Bra ribalta il Guidonia, colpaccio Ascoli, vince la Samb

L'Ascoli non molla la presa e vince un match di sostanza in casa della Torres. Sardi subito in 10 per il rosso a Nunziatini. Parità numerica ristabilita al 36' quando 'Ndoj si fa pescare a sbracciare su Giorico e prende il secondo giallo. Il match si decide in avvio di ripresa con l'incrociato di Chakir che batte Marano. Per i sardi seconda sconfitta consecutiva.

La prima vittoria in campionato del Bra è clamorosa per come è arrivata. Ad inizio ripresa era stato il Guidonia a portarsi in vantaggio con un calcio di rigore di Bernadotto. Il risultato resta inchiodato fino al secondo dei 6 minuti di recupero concessi. Poi il Bra si inventa di vincerla in 4 minuti. Minaj per la spaccata di Sinani e 1-1. Sembra già il massimo della vita, ma ce n'è ancora. All'ultimo giro Sinani si intesta la puntata dell'apocalisse. Il Bra la vince 2-1.

La Samb torna a vincere e lo fa in casa giocando una bella partita contro la Next Gen della Juventus. La fucilata di Eusepi apre il festival del gol. Appena 3 minuti e la Juve torna dentro: Orsini respinge centralmente di tiro di Cudrig e Deme va a rimbalzo. Metà tempo, altro scatto dei padroni di casa con il calcio di rigore di Eusepi, doppietta per lui. Ripresa e nuovo pareggio della Juve sull'asse Anghelé-Guerra. Il colpo di testa di Zoboletti dall'angolo riporta i marchigiani definitivamente avanti. In pieno recupero arriva anche il 4-2 con Iaunese alla Mariolino Corso sul palo lontano.

Pari senza gol al Picchi tra Livorno e Campobasso, per i toscani dopo l'avvio terribile è il secondo risultato utile consecutivo.







