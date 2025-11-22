SERIE C Il Bra si aggiudica la sfida salvezza contro il Pontedera Grazie a una rete per tempo i padroni di casa tornano a conquistare i tre punti

Un gol per tempo e il Bra ritrova la vittoria che mancava da due giornate. I padroni di casa costruiscono la prima occasione della partita sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la conclusione finisce sul fondo. Risposta del Pontedera con Ladinetti che spara da fuori, pallone poco alto sopra la traversa. Al nono si sblocca la partita in favore del Bra, sul tiro di Lionetti, la respinta corta di Biagini favorisce Di Biase che sottomisura non può sbagliare. Il Pontedera non ci sta, bella l'azione costruita dagli ospiti con Battimelli che conclude fuori. Nella ripresa che occasione per il Pontedera quando viene assegnato il calcio di rigore per un tocco di braccio di Maressa in area. Sul dischetto si presenta Ladinetti, arriva la super parata di Renzetti che salva il risultato. Nel recupero il raddoppio del Bra al termine di un contropiede concretizzato da Dimatteo. Il neo entrato ci mette appena 5 minuti a firmare il gol che chiude la partita. Non mancano le polemiche per l'ingresso di un secondo pallone in campo ad inizio azione che secondo il Pontedera avrebbe invalidato l'azione della rete del Bra. In pieno recupero grande mischia in area del Bra che non porta a nessuna decisione dell'arbitro. Vince il Bra 2-0.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: