Il Brasile, in vista dell'inizio della Coppa America, fa allenamento con l'Honduras finisce 7-0

4-2-3-1 per Tite che non ha sua disposizione Neymar. Reparto offensivo guidato da Gabriel Jesus, alle sue spalle Richarlison, Coutinho e Neres. La goaleada prende corpo in apertura, quando uno scambio prolungato Dany Alves – Jesus porta al vantaggio i verde/oro. Brasiliani in scioltezza e arriva il 2-0 dopo nemmeno un quarto d'ora: la firma è dell'ex centrale del Milan Thiago Silva. Per l'Honduras non c'è pace poco prima della mezz'ora rosso diretto per Quioto, e a questo punto grandinata Brasile. Coutinho su rigore chiude la prima frazione sul 3-0. La ripresa è pura accademia , i gialli imperversano e realizzano a ripetizione con la doppietta di Gabriel Jesus, Neres, Firmino entrato nel secondo tempo, e Richarlison. Tutto fin troppo facile per un Brasile che ha effettuato poco più che un allenamento in vista dell'inizio della Coppa America, match d'esordio dei Verde/Oro contro la Bolivia. In amichevole Brasile batte Honduras 7-0