Il Brasile vince all'Etihad Stadium l'amichevole contro l'Inghilterra 2-1

Oltre 37 mila spettatori per la super amichevole internazionale tra Inghilterra e Brasile. Le due squadre femminili si sono sfidate allo Etihad Stadium casa del Manchester City. Le sudamericane s'impongono 2-1. La partita si sblocca dopo 9 minuti. Sul rinvio del portiere inglese, il Brasile riconquista palla e da il via all'azione che porta Dudinha a servire Bia Zaneratto. La numero 16 lascia partire un gran mancino che vale il vantaggio della nazionale detentrice della Coppa America.

L'avvio delle inglesi è davvero complicato. Visto che il raddoppio nasce da un altro pallone perso dalle padrone di casa. Questa volta si ribaltano i ruoli ed è Bia Zaneratto a servire a Dudinha il pallone che porta al 2-0 Brasile. La conclusione della calciatrice del San Diego sbatte contro il palo e poi finisce in fondo alla rete. Al 21' il Brasile resta in dieci per il cartellino rosso ad Angelina che ferma con le maniere forti Toone. L'arbitra della sfida decide per la chiara occasione da rete.

Brasile avanti 2-0 ma sotto di una calciatrice. La punizione calciata da Greenwood si stampa contro la traversa. Le campionesse d'Europa provano a spingere alla ricerca della rete che potrebbe riaprirea la partita e nel recupero ci vanno vicinissime con Walsh. Nella ripresa le inglesi accorciano grazie a un calcio di rigore concesso per il fallo su Mead. Sul dischetto si presenta Stanway che non sbaglia e riapre la sfida. L'Inghilterra ci prova fino alla fine e nel recupero prova a portare gli ultimi attacchi, il Brasile regge e si prende la vittoria 2-1.







