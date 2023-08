LUTTO Il calcio piange: è morto Carletto Mazzone

Il calcio piange: è morto Carletto Mazzone.

È morto Carlo Mazzone, romano, 86 anni, recordman di panchine in serie A: ben 792. Ha allenato 12 squadre nella massima serie, dal Catanzaro al Bologna, dal Cagiari al Napoli, alla Roma. La sua carriera è durata quasi 40 anni tra il 1969 e il 2006. Alla guida della Roma lanciò Francesco Totti, sulla panchina del Brescia regalò una seconda giovinezza a Roberto Baggio. Pep Guardiola gli dedicò la vittoria della Champions nel 2009. Ad Ascoli (che aveva portato per la prima volta in serie A) si era fermato a vivere. A lui è intitolata la tribuna est dello stadio Del Duca. La Lega Calcio di Serie A ha disposto il minuto di silenzio in tutte le partite della prima giornata.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: