LUTTO Il calcio piange Sandro Mazzola, idolo della Grande Inter di Herrera Se ne è andato a 83 anni

Il calcio piange Sandro Mazzola, idolo della Grande Inter di Herrera.

È morto all’età di 83 anni Sandro Mazzola, uno dei grandi protagonisti della storia del calcio italiano e simbolo dell’Inter. A darne notizia è stato il club nerazzurro. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, Sandro legò tutta la sua carriera da calciatore all’Inter, diventando una delle bandiere della squadra che negli anni Sessanta dominò in Italia e in Europa sotto la guida di Helenio Herrera. Con la maglia nerazzurra conquistò quattro scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Protagonista anche con la Nazionale, vinse l’Europeo del 1968 e disputò la finale dei Mondiali del 1970 in Messico contro il Brasile. Dopo il ritiro è stato dirigente, commentatore televisivo e volto popolare del calcio italiano.

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