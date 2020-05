Il calcio torna a Wuhan

Il calcio torna a Wuhan.

E mentre il calcio italiano si interroga sulla ripresa o meno del campionato, a Wuhan sono anche i dilettanti sono tornati in campo dopo il lungo periodo di lockdown. Con loro anche le squadre della città sono rientrate, il Wuhan Zall che partecipa al campionato di Super League e il Wuhan Three Towns impegnato nella terza divisione. La stagione del calcio in Cina doveva è partire il 22 febbraio, ma è stata rinviata a data da destinarsi.



I più letti della settimana: