Il Campobasso batte anche la Next Gen e la aggancia al quarto posto (2-1)

Ribaltone e aggancio al quarto posto, il Campobasso si prende tutto in una domenica sulla carta molto scivolosa. La giovane Juve soffre in avvio, Martina la mette forte e tesa, a Pierno disturbato non riesce la deviazione. Padula da fuori, il palo esterno salva la Juve. Che però a metà tempo un po' a sorpresa passa: dall'angolo male Tantalocchi, Savio la rimette e Deme con il tacco sceglie una conversione di qualità. Ma già a fine primo tempo i segnali per gli ospiti non sono buoni, Gunduz se la allunga poi, già ammonito non ritrae la gamba e lascia i suoi in 10. L'episodio da forza ad un Campobasso già messo bene in campo, e dopo la punizione di Pucka, gli isolani la pareggiano. Lavorone di Bifulco che manda al bar la difesa ospite e la mette dietro, Pierno la aggiusta per il siluro di Agazzi. Esplode il Romagnoli che spinge a tutta. Passano appena 3 minuti e ci risiamo. Cristiano si accentra, su di lui non c'è pressione e allora parte col destro libero di fare male. Pomeriggio ribaltato che il Campobasso prova anche a mettere in ghiaccio con Gala: Mangiapoco però c'è. La reazione Juve sta essenzialmente in questo tiro alto, seppure non di molto. Ospiti che pagano un conto salato, sconfitta a parte, col secondo rosso di giornata, stavolta diretto, per Cerri che sbraccia su Olivieri.







