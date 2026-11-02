SERIE C Il Campobasso batte il Forlì. Crisi di risultati per i Galletti di Campedelli Campobasso – Forlì 2-0 . Partita già chiusa nel primo tempo con Palomba e Maisto

Terza sconfitta consecutiva in trasferta per un Forlì che continua a preoccupare per pochezza offensiva. Il Campobasso non fa nulla di trascendentale ma tanto basta per battere la squadra di Campedelli. Stoppa fa tutto da solo ottima la preparazione, prima conclusione murata, sulla seconda il numero 10 mette fuori. Leonardi di testa, Martelli senza grandi difficoltà. Molto più alta per coefficiente la parata successiva del portiere del Forlì sulla conclusione di Bifulco. Respinta larga da Martelli. C'è solo il Campobasso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Maisto di testa e prima respinta di Gabellini, la sfera non pulita da Petrelli, finisce sui piedi di Bifulco, il cui cross rasoterra viene messo nella propria porta da Palomba. Reazione biancorossa, non pervenuta e allora i molisani ne approfittano per andare in gol per la seconda volta. Maisto, stoccata vincente e raddoppio Campobasso. Nella ripresa la squadra di Devis Mangia si mette in gestione, concedendo qualcosa. Il Forlì il gol lo trova con l'ex San Marino Calcio Onofri, ma il Direttore di Gara annulla per un precedente fallo di Gabellini su Salines. Decisione confermata anche dopo il check chiesto da Campedelli. Prima del triplice il Forlì colleziona solo occasioni potenziali ma non trova la via della rete. Allo stadio Antonio Molinari di Campobasso, Campobasso batte Forlì 2-0.

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