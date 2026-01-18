TV LIVE ·
Il Campobasso batte un Carpi in crisi risultati

La squadra di Cassani non vince dal 30 novembre. Campobasso trascinato da Bifulco, doppietta per l'attaccante

di Lorenzo Giardi
18 gen 2026

I segnali sono arrivati subito, ma il Carpi di Stefano Cassani non li ha codificati. Dopo un quarto d'ora sul rilancio dalle retrovie, svirgolata di Pietra che permette a Bifulco di servire nello spazio Padula destro incrociato e palo pieno, l'azione prosegue e Gargiulo calcia in curva da ottima posizione. Suona il campanello d'allarme e il vantaggio Campobasso arriva di li a poco. Martina mette in mezzo un pallone dal lato sinistro, Bifulco sembrava essersi incartato ma poi con guizzo da attaccante di razza si gira improvvisamente e la va a mettere sul palo opposto. Gran gol. I padroni di casa dominano e prima dell'intervallo colpiscono il seconda legno con Gargiulo. Nella ripresa il Carpi riesce a gestire il possesso palla ma non riesce a trovare la via della rete. Chiesto un check per un sospetto contatto Celesia – Cesarini in area ma dopo valutazione il rigore non viene accordato. Lo show di Bifulco, doppietta per lui e seconda magia in questa partita chiude i giochi . Allo Stadio Molinari di Campobasso, Campobasso batte Carpi 2-0.




