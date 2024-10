SERIE C Il Campobasso ci prova, il Sestri resiste (0-0)

Il Campobasso non sfonda il muro, fa uno 0-0 che non può soddisfare Piero Braglia e per contro il Sestri prende un punto che un po' fa classifica e tanto, tantissimo fa morale. Dopo pochi secondi Di Stefano regala il preludio di quel che poi non sarà. Sono in 7000 a spingere i molisani al Molinari, ma il Campobasso è meno paziente del solito. Le occasioni arrivano, ma non in serie. Comunque Pierno alto a tu per tu con Anacoura. Il Sestri mette fuori la testa essenzialmente per rifiatare e per tutto il primo tempo non crea a Forte il minimo problema. Prima dell'intervallo Di Nardo prova la spaccata, Anacoura intercetta e comunque è tutto fermo per un fuorigioco. Ripresa, dai blocchi scattano meglio gli ospiti, poi torna il monologo Campobasso. Occasione enorme, Pieno la rimette e più che commentare cosa fa D'Angelo da zero metri è il caso di vedere e anche rivedere. Un minuto dopo altra chance, Pierno questa volta fa tutto bene e viene respinto dal palo, sul proseguo dell'azione prova a risolverla Pellitteri, questione di centimetri. Col passare del tempo perde efficacia l'azione rossoblù, il Sestri combatte, Parravicini prova anche a mettersi in proprio e farla tonda. Niente. Di là ormai sono solo mischie, Anacoura fa il gatto sull'ultima palla vagante e il resto porta allo 0-0.

