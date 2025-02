SERIE C Il Campobasso ha spento la luce, il Pontedera ha il passo da playoff (0-2)

Il Pontedera sa come ci si salva e forse fa pure un pensiero ai playoff. Il Campobasso no. E il pulsante di accensione della squadra, smarrito da Braglia, è al momento introvabile anche per Prosperi. Molisani propositivi in avvio, Calvani subito alla grande su Forte e poi costretto a ripetersi nel giro di poco su Cerretelli. Campobasso in spinta, dall'angolo Di Nardo prende anticipo e palo perché se non gira non gira.

E il Pontedera prende coraggio, Forte ferma in angolo Scaccabarozzi. Ma dall'angolo i toscani passano, respinta corta della difesa, la fucilata di Sala piega le mani a Forte. Colpiti, i molisani sprofondano nelle loro fragilità, Scaccabarozzi di testa, stavolta tiene Forte. E finale di tempo con confusione Benassai-Forte, Italeng perdona il pasticcio. Ripresa con il Campobasso che raccoglie qualche idea nel tiro a giro di Lombari. Ultima cosa prima del blackout, 15 minuti di notte al Molinari, che faticosamente come la sua squadra prova a ritrovare la luce passando dalla fase discoteca.

Pierno a giro, fuori. Sempre Pierno guida il contropiede e arma Falco, il portiere Calvani di gran lunga il migliore in campo. Toscani più freschi nel finale: Gaddini di forza, Forte in angolo. Ma dall'angolo arriva il “gioco, partita, incontro” col colpo di testa di Corona. Finale con Corona che va per il raddoppio, Forte glielo nega. Ma sul Campobasso piovono fischi e dubbi sul futuro.

