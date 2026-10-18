SERIE C Il Campobasso resta in 10 e il Perugia dilaga 5-1 Sul 2-1 per gli umbri, il doppio giallo a Salines del 61° spiana la strada agli ospiti, che allungano nel recupero.

Il Perugia dilaga a Campobasso con un 5-1 bugiardo, coi lupi che restano in 10 all'ora di gioco, quando sono sotto di un gol, e crollano solo dal 90° in avanti. 3° successo in 4 gare per gli umbri, che agganciano Guidonia e Livorno al 5° posto, per i molisani, un successo in 5 turni, è invece il 2° ko consecutivo.

Gara subito vivace, Papini taglia il campo e lancia a destra Bifulco, che arriva fino in fondo ma calcia alto. Quindi il vantaggio Perugia con la perla di Canotto, una punizione da poco oltre il vertice dell'area pennellata perfettamente sotto l'incrocio, con sponda del palo. Non meno bello il pari di casa: Pierno si libera con un numero e va in verticale da Galeandro, esterno alla cieca per l'inserimento di Stoppa che brucia Riccardi e incrocia in rete.

Ripresa e stesso andazzo, con ambedue le squadre vive e pericolose: Pierno carica da fuori e centra in pieno il palo, di là altra punizione di Canotto che stavolta vale da assist per Tozzuolo, che riporta avanti il Perugia inventandosi un colpo di testa perfetto. E di lì a poco, al 60°, ecco l'episodio che cambia la partita: Salines trattiene Sabbatani che sta partendo, si becca il secondo giallo e lascia il Campobasso in 10. Il Perugia amministra e, da lì a quarto d'ora, capitalizza il vantaggio numerico e allunga, anche con un po' di fortuna: Carriero riceve al limite da Cortesi e carica di prima intenzione, il suo compagno Langella è in traiettoria e tanto basta per rubargli il gol, con la palla che rimbalza imprendibile sul palo e poi in rete.

Eppure, nonostante tutto, i molisani quasi la riaprono: bella combinazione a sinistra tra Pellitteri, Coccia e Di Vico, sulla conclusione di quest'ultimo la deviazione di Tozzuolo spiazza Zelezny e il pallone esce a niente dal palo. Scampato l'accorcio, allo scoccare del 90° il Perugia la blinda: Cortesi fa la boa per la discesa in fascia di Quirini, sulla cui imbucata Dottori deve solo spingerla nel sacco a porta sguarnita. E nel recupero ancora Quirini lancia per lo scatto di Sabbatani, che scappa ai difensori, entra in area e tocca in buca per la manita.



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