Il Campobasso s'illude, la Torres fa 2-2 al 101°

Al 93° Celesia s'inventa il gol che sembra dare la vittoria ai molisani, beffati allo scadere dal rigore di Diakite.

10 gen 2026

Recupero spettacolo al Sanna dove il Campobasso passa in vantaggio al 93° con la prodezza di Celesia e la Torres glielo annulla al 101° col 2-2 di Diakite. I sardi restano nei playout ma si dimostrano vivi col 5° risultato utile in fila dopo le tre X consecutive e il successo nello scontro diretto a Pontedera. Per i molisani, sempre ben piantati in zona playoff, prosegue invece l'alternanza vittorie interne-pareggi esterni.

Il quarto d'ora iniziale è nel segno di Mastinu: dopo 100” Tantalocchi gli respinge la conclusione da lontano, sul cross di Brentan invece Zambataro gli fa sponda per una cannonata in libertà da dentro l'area e stavolta l'estremo nulla può. La Torres continua a premere ma al primo vero affondo però il Campobasso fa patta: Bifulco guadagna il fondo e la mette per Martina che sorprende Fabriani con uno stacco a palombella in buca d'angolo.

Segue una ripresa di nulla, ampiamente compensata da un recupero lungo e scoppiettante. Magnaghi carica da casa sua e Zaccagno spinge in angolo, sugli sviluppi del quale la palla schizza sulla trequarti per Celesia che s'inventa il gol dell'anno: mancino d'esterno di prima intenzione, gran botta dritta sotto l'incrocio e settore ospiti che esplode per il capolavoro.

Ma la Torres non si spezza, anzi piazza lo scherzetto: Giorico prolunga il cross di Liviero e pesca stop e tiro di Zecca, Tantalocchi esce a murarlo di piede. Un guizzo che non produce dividendi, perché sul corner che consegue l'altro portiere Zaccagno, salito alla disperata, mette a sua volta lo zampino: sul suo tentativo di stacco il pallone resta lì e Brunet trattiene platealmente Antonelli, l'arbitro clamorosamente non se ne accorge ma, grazie all'FVS, torna sui suoi passi e concede il rigore. La palla medica tocca a Diakite, la cui trasformazione perfetta e spiazzante vale il punto alla Torres e la beffa al Campobasso.




