SERIE C Il Campobasso s'illude, la Torres fa 2-2 al 101° Al 93° Celesia s'inventa il gol che sembra dare la vittoria ai molisani, beffati allo scadere dal rigore di Diakite.

Recupero spettacolo al Sanna dove il Campobasso passa in vantaggio al 93° con la prodezza di Celesia e la Torres glielo annulla al 101° col 2-2 di Diakite. I sardi restano nei playout ma si dimostrano vivi col 5° risultato utile in fila dopo le tre X consecutive e il successo nello scontro diretto a Pontedera. Per i molisani, sempre ben piantati in zona playoff, prosegue invece l'alternanza vittorie interne-pareggi esterni.

Il quarto d'ora iniziale è nel segno di Mastinu: dopo 100” Tantalocchi gli respinge la conclusione da lontano, sul cross di Brentan invece Zambataro gli fa sponda per una cannonata in libertà da dentro l'area e stavolta l'estremo nulla può. La Torres continua a premere ma al primo vero affondo però il Campobasso fa patta: Bifulco guadagna il fondo e la mette per Martina che sorprende Fabriani con uno stacco a palombella in buca d'angolo.

Segue una ripresa di nulla, ampiamente compensata da un recupero lungo e scoppiettante. Magnaghi carica da casa sua e Zaccagno spinge in angolo, sugli sviluppi del quale la palla schizza sulla trequarti per Celesia che s'inventa il gol dell'anno: mancino d'esterno di prima intenzione, gran botta dritta sotto l'incrocio e settore ospiti che esplode per il capolavoro.

Ma la Torres non si spezza, anzi piazza lo scherzetto: Giorico prolunga il cross di Liviero e pesca stop e tiro di Zecca, Tantalocchi esce a murarlo di piede. Un guizzo che non produce dividendi, perché sul corner che consegue l'altro portiere Zaccagno, salito alla disperata, mette a sua volta lo zampino: sul suo tentativo di stacco il pallone resta lì e Brunet trattiene platealmente Antonelli, l'arbitro clamorosamente non se ne accorge ma, grazie all'FVS, torna sui suoi passi e concede il rigore. La palla medica tocca a Diakite, la cui trasformazione perfetta e spiazzante vale il punto alla Torres e la beffa al Campobasso.

