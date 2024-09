SERIE C Il Campobasso va di corsa anche a Pontedera (1-2)

Nella giornata contrassegnata da 6 vittorie esterne su 7, non fa eccezione il Campobasso che passa sul campo del Pontedera. Match gradevole ed equilibrato, sono i toscani a farsi vedere per primi con Ragatzu che pesca Italeng, il lob non è preciso. Il Campobasso sta in pressione bella alta e quando sviluppa in verticale va subito a dama. Forte conduce alla grande per spalancare la porta a Di Stefano sul quale Tantalocchi si arrangia in modo quasi miracoloso: ma a rimbalzo va lo stesso Forte che porta avanti gli ospiti e fa schizzare in campo la panchina. Pochi minuti e la parità si ristabilisce grazie ad un angolo sugli sviluppi del quale nessuno segue Pretato. Colpo di testa incrociato e 1-1. Prima dell'intervallo molisani vicini al nuovo vantaggio: Morelli si infila, per Di Stefano è un rigore in movimento che spara su Tantalocchi. Ripresa, ancora meglio gli ospiti, Di Nardo per Forte, ancora Tantalocchi presidia. In difficoltà, il Pontedera riesce comunque a farsi vedere pericolosamente con la forbice di Ianesi. Ma nel finale passa con merito il Campobasso, Morelli-Spalluto-Di Stefano, il gol del definitivo 1-2 per la squadra di Braglia che pare aver risolto gran parte dei problemi iniziali.

