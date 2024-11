SERIE C Il Carpi all'improvviso, Pineto battuto 1-4

Serataccia Pineto che si pianta in casa e ne prende 4 dal Carpi che invece chiude il suo periodo difficile. Tonti in angolo sulla conclusione di Figoli, poi il vantaggio. Rimessa, Gerli fa sponda e Puletto scarica dentro. Approccio aggressivo e vincente del Carpi. Figoli la mette di giustezza, Gerbi fa 2-0. Ospiti petto in fuori, Tonti devia, e insomma non è il solito Pineto. Che si vede con Fabrizi senza però fare male. Sempre Fabrizi, servito da Germinario per riportare gli abruzzesi in partita, ma si salva Sorzi in due tempi.

Ancora Carpi con l'interessante punizione di Saporetti e Sorzi che deve chiudere sul tentativo da fuori. Ripesa, sembra già tutto scritto, poi arriva anche il timbro di Gerbi che corregge dentro la punizone di Puletto. Inaspettato il crollo che nei numeri va anche oltre quello che dice il campo: Sorzi devia il tiro di Del Sole. Ancora il portiere blocca la testa di Gambale. E' lo sforzo massimo del Pineto per rientrare nella vicenda, Chakir calcia e prende solo angolo. Di là sta sveglio Tonti su Amayah. A 4 minuti dalla fine il rimpallo premia Chakir per il momentaneo 1-3, che non è né risolutivo, né definitivo. Perché l'ultimo graffio è di Stanzani dopo che Tonti ha fermato Sarr. E sono quattro, ma per il Carpi.

