SERIE C Il Carpi batte il Bra 2-1 e allontana i playout

Il Carpi da una bella spallata alla zona playout dalla quale si allontana battendo il Bra in quello che le recenti sventure hanno trasformato in uno scontro diretto. Di Sorzi in angolo il primo intervento di un match bloccatissimo per 45 minuti. Dall'altra parte resta nelle intenzioni l'acrobazia di Casarini. Si tenta da fuori, Rosetti bel movimento prima della telefonata a Franzini. Sall protezione e scarico, Casarini si impenna. Il tempo si chiude col Bra minaccioso, dalla mischia nascono ben tre tentativi, l'ultimo murato è di Baldini. Ripresa e tutto si sblocca, Casarini stacca, Sinani si incarta nel tentativo di salvare e Zagnoni da un passo la appoggia spingendo il giusto. E' un vantaggio prezioso, ma 10 minuti dopo per il Carpi è tutto da rifare. Brambilla lunga, De Santis ricicla, con la punta Lionetti quel tanto che basta a far 1-1. Il Carpi ha il merito di non accusare e ripartire a testa bassa come Zagnoni, che in posizione regolare fa mezzo campo e viene stoppato dal palo a Franzini battuto. Quando soffia aria da 1-1, Fiordalisi balla colposamente il liscio, manda Stanzani in porta e condanna i suoi. L'ultimo tentativo è di Baldini, più preghiera che tiro in porta.





