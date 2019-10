Il Carpi gioca, il Modena vince. Il derby sorride ai canarini

Reduce da tre vittorie consecutive, il Carpi ospita il Modena che ha raccolto solo 2 punti nelle ultime tre giornate. Il primo tempo è tutto in questa percussione di Saric che trova la grande risposta del portiere Gagno.

Ad inizio ripresa, padroni di casa vicini al vantaggio ma Vano di testa, mette clamorosamente a lato. La svolta della partita arriva sul ribaltamento di fronte. Suggerimento di Pezzella per Bearzotti che viene travolto da Lomolino. Calcio di rigore e cartellino rosso per il difensore del Carpi. Alla battuta si presenta Tulissi che fa 1 a 0. Primo gol in campionato per il centrocampista, scuola Atalanta. La reazione del Carpi con Vano che difende palla e serve Saber, provvidenziale la chiusura di Varutti. Una manciata di minuti ed anche il Modena resta in 10, per la trattenuta di Ingegneri su Jelenic. Spinge il Carpi e Gagno salva di piede sul cross, deviato, di Maurizi. L'occasione più nitida al terzo minuto di recupero ma Carletti da due passi, calcia alto. Il Modena vince a sorpresa al Cabassi mentre il Carpi scivola a meno 5 dalla capolista