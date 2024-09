SERIE C Il Carpi indossa i panni della terribile neopromossa. La Vis Pesaro corsara in trasferta Gli emiliani si impongono sul Perugia 2-0. La Vis Pesaro vince con un gol di Di Paola nel finale a Verona contro il Legnago Salus

Dopo i due pareggi consecutivi arriva la prima vittoria in campionato per la neopromossa ed è una vittoria che fa rumore perchè ottenuta con una grande come il Perugia. Per il grifo primo stop. Quelli di Formisano sono sfortunati in apertura quando Giraudo trova Ricci sul secondo palo, pronta la stoccata che finisce la sua corsa sul palo interno. Insistono gli illustri ospiti, Cisco si avvicina all'area anche in bello stile poi fa partire una conclusione, deviata ed è solo angolo. Combinazione Forapani-Panelli, Gemello la toglie dall'incrocio.

Esce alla distanza il Carpi, Saporetti di testa, la gira sul secondo, la sfera esce di un soffio. Giunti sbilancia Cortesi in area di rigore, l'arbitro tra lo stupore di generale lascia correre. Si arriva così nel momento topico dell'incontro: Polizzi con il sinistro stuzzica Sorzi, sulla respinta Montevago non riesce a dare potenza. Destro a giro di Forapani sfera vicinissima al palo, sono le prove generali del gol. Verza, attacca lo spazio, sul cross dalla destra, e realizza un gol da attaccante puro, in anticipo secco sul difensore, e stoccata vincente. Sblocca il Carpi. Marconi, sotto il diluvio, ha la palla per pareggiarla ma è solo esterno della rete. Il punto esclamativo arriva al 92° Sall destro che va a spegnersi nell'angolino lontano. Gran gol partita chiusa. Allo Stadio Cabassi di Carpi, Carpi batte Perugia 2-0.

Al Sandrini di Verona va in scena una partita equilibrata tra Legnago Salus e la Vis Pesaro. Marchigiani pericolosi con una serie di colpi di testa, l'ultimo è di Palomba, sul quale chiude in angolo Toniolo. Poche chance nel primo, il secondo si apre con la conclusione da lontano di Orellana, che finisce fuori di poco. Svidercoschi di testa, palla che finisce sulla traversa. Sfortunato il Legnago. Quando tutto lasciava presagire uno 0-0 che tutto sommato poteva anche andar bene, arriva la giocata di Di Paola che gela i padroni di casa. Il numero 10 si gira, riceve e va al tiro trovando l'angolo giusto e tre punti fondamentali per la Vis. Allo Stadio Mario Sandrini di Verona. Vis Pesaro batte Legnago Salus 1-0.

