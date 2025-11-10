TV LIVE ·
Il Carpi ne fa 2 al Livorno, la Vis Pesaro pareggia a Terni

di Roberto Chiesa
10 nov 2025

Vince il Carpi che piega con un gol per tempo un Livorno che ha provato a giocarsela. Il vantaggio emiliano arriva con la mandrakata di Cortesi che si libera con un gioco di prestigio e calcia, Stanzani piomba sulla respinta corta di Seghetti. Provano a reagire gli ospiti con la punizione da lontanissimo di Dionisi. Ripresa il Carpi raddoppia scambiando i fattori: questa volta è Stanzani che lavora per il rimorchio di Cortesi. E sulla respinta è ancora Cortesi a finire il lavoro. Il Livorno prova a cercare l'episodio in grado di riaprirla, Sorzi mette i pugni sulla fucilata di Odjer, poi è Cioffi a cercare l'angolo dal limiti con poca fortuna. A giochi fatti e in pieno recupero Sall scavalla in contropiede e Casarini cestina il tris.  Un gol, un palo e un punto a testa: Ternana e Vis sono pari in tutto. Dubickas innesca Ferrante, Pozzi reattivo si allea col palo. Legno restituito sul finire di tempo con Vezzoni che si mette in proprio e scarica una cannonata che prende l'incrocio. Ripresa, Pesaro apre la scatola. Giocatona con l'esterno di Di Paola e puntuale colpo di testa di Stabile. Dura un minuto il vantaggio, poi la difesa Vis opta per il suicidio, prima il mancato rinvio poi Vezzoni la mette sul piede caldo di Dubickas che non perdona. C'è ancora tempo per provarci, Giovannini per Di Paola che strozza la conclusione e di là all'ultimo giro Meccariello prova a fare Carletto Parola, solo che finisce 1-1.




