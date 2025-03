Il Carpi non la chiude, il Campobasso la ribalta nel finale (2-1)

Sessanta minuti di solo Carpi, ma i restanti 30 sono sufficienti al Campobasso per ribaltarla. Primo tempo con solo un flash. Sulla punizione di Puletto Panelli la gira di testa, Neri ci arriva, ma lascia lì il pallone a Figoli a rimbalzo porta avanti gli emiliani. Partita tutta ospite anche in apertura di ripresa: Mandelli favorisce Cortesi che entra e spalanca a Gerbi una conclusione imperdonabilmente masticata. Il Carpi va a pochi centimetri dal raddoppio con Sall che cerca spazio, lo trova e solo la traversa gli nega un raddoppio fatto. Dilagano gli ospiti, stavolta è Campagna a trovarsi in posizione di sparo e contenuto dall'ottima uscita di Neri. E' una grande sorpresa quindi quando al minuto 79 i padroni di casa la raddrizzano con Forte che sbuca a correggere in porta il cross. Sembra già il massimo della vita, ma il pareggio all'improvviso da forza al Campobasso che cambia completamente ritmo e volto. Sorzi si salva su Forte. Poi è sempre il portiere del Carpi a dover fare gli straordinari su Benassai. La musica è comunque cambiata, e la frittata di Zagnoni, mette Sorzi in crisi e Pierno in condizione di ribaltarla. Il Molinari impazzisce di gioia e peccato e pazienza se Forte si divora il potenziale 3-1, va più che bene anche così.