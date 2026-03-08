Il Carpi riprende la Torres (1-1)

Il Carpi lascia il possesso alla Torres, ma si tiene le occasioni migliori e va anche vicino a vincerla. Sardi meglio in una prima mezz'ora nella quale esclusivizzano la produzione. Filtrante che la scivolata di Rossini accomoda per Di Stefano, alto. Mastinu-barriera, Mastinu-Liviero, Sorzi decolla e salva tutto. Altro giro con Liviero che prova addirittura "la maledetta" con risultati rivedibili. Sempre gli ospiti a menarla, Sala per Di Stefano, diagonale a lato. Il Carpi inverte l'inerzia nell'ultimo spicchio del primo tempo, rimpallo tra Verza e Nunziatini e quasi ci scappa la beffa. Beffa che si prende la squadra di Cassani, giocatona di Pietra e tocco sotto sull'uscita del portiere, traversa clamorosa. E prima dell'intervallo sempre Pietra in iperattività, Zaccagno alza sulla traversa.

Ripresa, Torres vicina al blitz, Sorzi smorza la conclusione di Di Stefano, Zagnoni la toglie dalla porta. I sardi passano quando Rosetti va dritto su Luciani e l'arbitro indica il dischetto, decisione che conferma anche dopo il passaggio al video: Luciani fa 0-1. La sconfitta sarebbe molto pesante per il Carpi che ha il merito di ripartire subito col siluro di Figoli. E rientrare di seguito dall'angolo con Zagnoni bravo a risolvere la mischia. La grande paura porta a far due conti, la classifica si muove e va quasi bene anche così.







