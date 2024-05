SERIE C PLAY OFF Il Catania si prende il vantaggio Basta un pareggio ai rosso/azzurri nella gara di ritorno per qualificarsi alle semifinali play off. Catania – Avellino 1-0

Sono quasi 20 mila al Massimino per Catania – Avellino valevole per la partita di andata dei quarti di finale dei play off di Serie C. Tutti con il fiato sospeso dopo soli 30 secondi quando l'arbitro Crezzini di Siena estrae il rosso per Cancellotti, fallo da chiara occasione da gol, su Di Carmine. Dopo il lungo consulto Var, il Direttore di Gara, torna sulla sua decisione e l'Avellino respira. Insistono i rosso/azzurri, Cianci gira verso la porta, sfera ad un soffio dal palo. Rispondono i lupi con Sgarbi che conclude sull'esterno della rete. Si fa notare l'ex Benevento Tello, destro che termina la sua corsa vicino al palo, altra occasione Catania. Colpo di testa di Monaco successivo al corner, sulla linea di porta l'intervento di Patierno. Sempre su calcio d'angolo il pericolo maggiore. Sberla di Sgarbi e grande risposta di Furlan. Minuto 70 Cianci grandissimo gol sinistro incrociato sul palo lungo, ma soprattutto ottimo anche il movimento di Di Carmine che gli detta il “dai e vai”, porta via l'uomo, e lascia lo spazio al centroavanti per la straordinaria conclusione. Il Catania azzera il vantaggio in classifica dell'Avellino che adesso deve vincere nella gara di ritorno se vuole accedere alla semifinale. Allo stadio Massimino di Catania, Catania – Avellino 1-0

