SERIE C Il Catanzaro ribalta il Monopoli con Iemmello: alla squadra di Colombo servirà un'impresa al ritorno Il Monopoli al ritorno per passare il turno dovrà realizzare due gol. Decide una doppietta di Iemmello che sbaglia anche un calcio di rigore sullo 0-0. Il vantaggio dei pugliesi con Viteritti aveva illuso la squadra di Colombo

Decide una doppietta di Iemmello che ribalta il gol di Viteritti. Dopo 20 minuti subito materiale per la moviola con il gol annullato a Starita. Cross di Viteritti per il colpo di testa di Grandolfo che impegna Branduani. Sulla respinta poi Starita spinge il pallone in rete, ma in posizione irregolare secondo l'assistente. Dall'altra parte gran percussione di Bayeye, l'esterno giallorosso viene steso in area da Loria e l'arbitro Rutella fischia il rigore per il Catanzaro. Pietro Iemmello destro centrale, Loria respinge con i piedi e si resta in parità.

Dal possibile 0-1 si passa all'1-0. Puntuale e preciso cross di Bussaglia sul secondo palo Viteritti colpo di testa incrociato e Monopoli avanti. Il pareggio arriva a 20 dal termine sul cross di Vandeputte, incomprensione tra portiere e difensore, Iemmello tocca quel tanto che basta. Se il primo è stato anche un po' casuale il secondo è tuto merito del centroavanti che si fa perdonare l'errore su calcio di rigore. Iemmello riceve mette a sedere il diretto avversario e la va a mettere sotto l'incrocio dei pali. Scognamillo doppio giallo salterà la partita di ritorno. Allo Stadio Veneziani di Monopoli, Catanzaro batte Monopoli 2-1.

