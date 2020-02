SERIE D Il Cattolica SM allunga la striscia positiva con 7 risultati utili, battuta anche la Sangiustese Un goal di Francesco Morga al 22° del primo tempo decide l'incontro

Per il tecnico Emmanuel Cascione sarà la peggior partita dell'anno della sua squadra è evidente che le dichiarazioni del allenatore giallorosso suonano come ulteriore stimolo per la propria squadra, che al contrario ha sciorinato una buonissima prestazione anche contro una diretta concorrente alla salvezza. Il goal che arriva al minuto 22 sintetizza molto bene lo stato di salute attuale della squadra giallorossa. Croci, migliore in campo, sradica un pallone con caparbietà dai piedi del proprio avversario in maniera pulita, poi offre un cioccolatino a Francesco Morga solo da scartare ma è apprezzabile anche il diagonale incrociato in caduta dell'attaccante del Cattolica. Cascione è costretto ad un cambio prima della mezz'ora fuori Ferrario per infortunio dentro Pasquini. L'unico tiro in porta della Sangiustese è questo su punizione di de Cerchio con Piai che si tuffa dalla parte giusta per chiudere in angolo. Bene sulle fasce il Cattolica con Notariale per il sorprendente Croci, battuta volante che termina fuori.

Ripresa. Scognamiglio di testa Piai blocca. La Sangiustese ci prova anche da fuori: Esposito conclusione, il portiere giallorosso controlla. Arriva il momento di Cannoni: sulla prima conclusione trema la traversa, qualcuno chiede il goal ma il Direttore di Gara fa ampi cenni di proseguire. Il secondo tentativo trova la gamba di Patrizi ad impedire il goal. I Rossoblu di Roscioli non pungono mai e si espongono al contropiede: la percussione di Battistini non fa danni, come il diagonale di Notariale. Nell'extra time, la Sangiustese resta anche in 10 per l'espulsione di Fabbri. Allo Stadio Calbi di Cattolica, Cattolica Sm batte Sangiustese 1-0



