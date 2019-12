Il Cattolica SM non vince mai. Classifica disperata per i giallorossi di Cascione

Tolentino - Cattolica SM 1-1

Non era arrivata con la Jesina e non arriva nemmeno con il Tolentino altra diretta concorrente alla salvezza. Il Cattolica SM comincia il mese di dicembre esattamente come tutti gli altri mesi di campionato: senza vittorie. Battistini si procura e fallisce la prima grande chance, è una costante per la squadra di Cascione. Il goal comunque arriva grazie alla concessione natalizia di una difesa del Tolentino. Rizzitelli si trova davanti al portiere e non sbaglia. Il problema è sempre lo stesso, il Cattolica SM non capitalizza le occasioni e non chiude. Di Domenico stuzzica Aglietti che si rifugia in angolo. Ancora Battistini in evidenza, Rossi è bravo nel chiudergli lo specchio. Minozzi su punizione, Aglietti può solo guardare la sfera finire la sua corsa ad un soffio dalla traversa . Il Cattolica SM non riesce più ad uscire e viene schiacciato da un Tolentino sfortunato con uno dei migliori Mingozzi, palo esterno. Il pareggio, giusto per quanto si è visto, arriva con Labriola che di testa batte Aglietti. A Tolentino, Tolentino – Cattolica SM 1-1. Ultimo posto per il Cattolica a – 5 dai play out classifica disperata