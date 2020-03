SERIE D Il Cattolica SM vince a Fiuggi 4-0

Prima vittoria esterna della stagione per il Cattolica SM che vince 4-0 sul campo dell'Atletico Fiuggi. Per i giallorossi doppietta di Gasperoni e reti di Ferraro e Battistini. Il Cattolica SM sale a quota 28 punti in classifica. Se il campionato finisse oggi la squadra di Cascione sarebbe salva grazie agli 8 punti di vantaggio sulle dirette avversarie nei play out. Il regolamento prevede la salvezza diretta nel caso di 8 o più punti di differenza tra le due squadre interessate.



