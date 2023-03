Il Cattolica tessera Valeriani. Il Santarcangelo promosso in prima categoria

Il Cattolica ha perfezionato il tesseramento del calciatore svincolato Luca Valeriani, classe 1991.Valeriani, protagonista della promozione in serie D con il Riccione nella scorsa stagione ed ex Rimini e San Marino Calcio, ha ricoperto negli ultimi anni sia il ruolo di difensore che quello di centrocampista. Valeriani debutterà domenica contro il Cava Ronco.

Lo Young Santarcangelo ha ottenuto la promozione in Prima categoria con quattro giornate di anticipo rispetto al termine del campionato. Si tratta della seconda promozione consecutiva per il club clementino, guidato dal presidente Nelson Nicolini, ripartito dalla Terza categoria nel 2020. Anno in cui è nato dalle ceneri del Santarcangelo calcio.